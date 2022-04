Covid. Bollettino 75.020 nuovi casi e 166 decessi

(DIRE) Roma, 21 Apr. – Sono 75.020 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 99.848) e 166 i decessi (ieri 205) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 15.934.437 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 162.264. Sono in tutto 14.549.360 le persone guarite o dimesse e 59.916 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 101.614), mentre quelle attualmente positive sono 1.222.813, pari a +15.913 rispetto a ieri. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 446.180 (ieri 610.600). Il tasso di positività, ieri al 16,3%, oggi sale al 16,8%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento dei ricoveri ordinari (+24, per un totale di 10.231) e delle terapie intensive (+2, per un totale di 415). La Lombardia è la regione con il maggior numero di casi odierni (9.678 contagi). Seguono la Campania (+8.714), il Lazio (+8.202), il Veneto (+7.423) e l’Emilia Romagna (+5.930). (Fde/ Dire) 18:40 21-04-22