Covid. Sileri: Mascherine via quanto prima anche al chiuso

(DIRE) Roma, 21 Apr. – “Il virus non ha il calendario sotto mano, circola in maniera più o meno prepotente in varie parti del mondo. Non andrei a vedere i dati della giornata di ieri che sono inficiati dalle giornate del weekend pasquale. Sicuramente il virus circola, però siamo vaccinati e sta arrivando il caldo, stiamo sempre più all’aperto e allora è auspicabile che le mascherine possano essere rimosse”. Lo sostiene Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus. “Io auspico che possano essere rimosse ovunque, ma con alcuni mesi di osservazione in alcuni ambienti chiusi come mezzi di trasporto, teatri, cinema, e se i numeri scenderanno toglierei la mascherina ovunque, essendo però consapevole che la mascherina possa essere reintrodotta in casi particolari ove ci fosse necessità. Abbandoniamo la mascherina quanto prima ma con giudizio. Il giudice altro non è che un’analisi controllata, adeguata e puntuale dei dati”, conclude Sileri. (Com/Sor/ Dire) 11:36 21-04-22