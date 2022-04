L’Ambasciata Russa in Etiopia, ha ringraziato tutti i cittadini etiopi che sostengono la Federazione Russa, ma non accetta e accetterà domande di arruolamento per l’Esercito Russo. Da un paio di giorni era circolata la notizia di un tentanto arruolamento degli etiopi per la guerra in Ucraina. L’Ambasciata ha comunicato, che rispetterà le leggi della Convenzione di Vienna del 1961.

