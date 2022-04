Gas. 4,5 mld/mc dal Congo entro 2023

L’Italia ha firmato un accordo energetico con la Repubblica del Congo per aumentare le forniture di gas. L’intento è quello di affrancarsi al più presto dall’approvvigionamento del gas russo. In Africa hanno firmato per il nostro Paese, i ministri Di Maio (Esteri), Cingolani (transizione Ecologica) e l’Ad di Eni Descalzi.

L’accordo prevede l’aumento della produzione di gas in Congo, tramite un progetto di gas naturale liquefatto a partire dal 2023, con erogazione di oltre 3 mln di tonnellate l’anno (4,5 mld/mc). Il premier Mario draghi non si è potuto recare in Congo in quanto positivo al covid-19.

