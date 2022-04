PNRR. Bozza DL: 20 assunzioni Viminale per gestione e monitoraggio

(DIRE) Roma, 21 Apr. – “Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, 20 unità di personale”. E’ quanto si legge nella bozza del nuovo decreto Pnrr all’esame del CdM. (Vid/ Dire) 18:54 21-04-22