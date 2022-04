Ventimiglia: immigrazione e controlli straordinari, fermato gruppo di sudanesi all’autoporto

Nell’ambito controlli straordinari pasquali disposti in ambito provinciale dal Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore si sono registrati numerosi interventi nell’ambito dell’immigrazione. Il bilancio è 27 espulsioni da parte del Prefetto, 23 ordini di abbandonare il territorio dello Stato e 4 accompagnamenti al CPR per altrettanti cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Un’attività che ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Polizia di Ventimiglia, il 13 Aprile, all’Autoporto. Quattro uomini originari del Sudan avevano danneggiato il telone di un autoarticolato fermo per introdursi all’interno e cercare di arrivare in Francia. Il gruppo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento. Inoltre per loro è stata disposta anche l’espulsione. Nell’ambito degli stessi controlli è stato anche rintracciato un cittadino tunisino che, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il CPR di Roma.

Anche il Settore di Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha effettuato controlli straordinari nell’ambito della cooperazione transfrontaliera attraverso 22 pattuglie miste con la Polizia di frontiera francese che nel periodo pasquale. Un’attività che ha permesso di controllare 301 persone e 264 veicoli oltre a portare a 2 arresti.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Imperia/articolo/263562618bf221bcb908268226