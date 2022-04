Covid. ISS: stabili in Italia al 41% casi rilevati per sintomi

12% individuati con tracciamento, 47% con attività screening

(DIRE) Roma, 22 Apr. – La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile (12% vs 12% la scorsa settimana). Anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi rimane stabile (41% vs 41%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (47% vs 47%).

Una regione/PA è classificata a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Sei regioni/PPAA sono classificate a rischio moderato. Le restanti regioni/PPAA sono classificate a rischio basso secondo il dm del 30 aprile 2020. Tredici regioni/PPAA riportano almeno una singola allerta di resilienza. Quattro regioni/PA riportano molteplici allerte di resilienza.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 Aprile) vs il 4,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile) vs il 15,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 aprile). È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia ISS-Ministero della Salute sul Covid-19. (Fde/ Dire) 09:05 22-04-22