E’ la Giornata Mondiale della Terra. L’ambiente e le specie del nostro Pianeta sono a rischio

E’ dal 1970 che il 22 Aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Terra. Una ricorrenza dedicata all’ambiente e alla salvaguardia del Pianeta Terra. Si scelse il giorno 22 perchè è esattamente un mese ed un giorno dopo l’arrivo della Primavera dell’emisfero settentrionale del globo.

La Giornata Mondiale della Terra è l’opportunità di tirare un bilancio sulla salute dell’ambiente in cui viviamo. La Terra e le sue risorse sono in costante pericolo a causa dell’operato degli esseri umani. L’inquinamento degli oceani e dell’aria incide in maniera determinante, spesso purtroppo letale sulle specie animali che popolano il nostro Pianeta.

Tutti gli ecosistemi terresti dipendono dallo stato di salute di tre elementi naturali: acqua, aria e terra. L’azione scellerata dell’uomo, in alcune zone del mondo, sta accelerando il processo del cambiamento climatico ed il conseguente surriscaldamento del Pianeta.

Ma a tutto questo si sta cercando di porre rimedio con politiche mirate all’abbattimento delle soglie di inquinamento considerate critiche e alla graduale eliminazione di determinati materiali considerati nocivi (per esempio le plastiche) ed altamente inquinanti.

Con un ‘azione simile volta alla tutela nei confronti dell’ambiente si sta agendo sullo sfruttamento e l’utilizzo delle risorse energetiche, oggi integrate con fonti pulite e rinnovabili che un giorno le dovranno soppiantare integralmente.

Attualmente secondo gli scienziati sono circa 1 milione le specie attualmente minacciate di estinzione a causa delle mutazioni ambientali. Ad essere minacciate sono sia quelle animali che vegetali in base ai report del WWF che mette in guardia da anni sullo stato di salute della foresta Amazzonica, considerato il polmone verde della Terra) e sui ghiacci dei Circoli Polari che pian piano si stanno sciogliendo.

La Giornata Mondiale della Terra ormai riconosciuta anche dell’ONU è un momento di riflessione di responsabilizzazione della popolazione verso un futuro meno invasivo ed inquinante che si celebra in ogni Paese del Mondo, perchè la politica ambientale divenga sempre più fonte di programmazione per il futuro e al contempo business eco-sostenibile.

