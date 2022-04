Etiopia: si va verso l’autonomia alimentare auto-produttiva

12:20 – L’Etiopia va verso l’autonomia alimentare, gli agricoltori nel paese stanno producendo grano attraverso un sistema più efficace di irrigazione, di modo che potrebbe diventare autosufficiente in pochissimo tempo. L’Etiopia è dotata di grande pianure, con fiumi e abbondante fauna.

La produzione interna di grano ultimamente è stata incrementata fino a 3,04 tonnellate per ettaro, rispetto alle precedenti 2,71 t. E’ un ottimo inizio verso l’autosufficienza alimentare per lo stato africano. Il Governo dell’Etiopia, tre anni fa ha lanciato una iniziativa per sviluppare coltivazioni di grano basate su un sistema di irrigazione più efficiente e diffuso. (fonte: RivistaAfrica.it)

AO