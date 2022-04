Redditi. Bernini (FI): Sistema colabrodo che incentiva truffe

(DIRE) Roma, 22 Apr. – “Gli scandali connessi al reddito di cittadinanza sono talmente tanti da non fare quasi più notizia, ma la scoperta di altri 1200 percettori indebiti del sussidio nel Napoletano, con un danno per lo Stato di sei milioni e mezzo di euro, induce a un sussulto di indignazione.

Come l’incredibile vicenda di Novara, con le carte prepagate del reddito consegnate a un pusher per acquistare le dosi di droga. Siamo di fronte a un sistema colabrodo che, oltre ad aver totalmente fallito nelle politiche attive, ha incentivato le truffe invece della ricerca di lavoro. Basta questo per dire che serve come minimo un ulteriore tagliando?”. Lo afferma in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Tar/ Dire) 18:54 22-04-22