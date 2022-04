Sudafrica: continuano i danni provocati dall’inondazione

12:40 – Pochi giorni fa il Sudafrica, è stato colpito da una grave inondazione, che ha causato centinaia di morti, caos e distruzione in tutto il territorio. Molte famiglie che non hanno più un tetto, i bambini e i ragazzi non possono nemmeno rifugiarsi nelle scuole, in quanto molte delle stesse sono state distrutte dall’alluvione. Il bilancio dei morti causati da quest’ondata di forte maltempo è salito a 488, e ancora si cercano molti dispersi. Sul piano economico, i danni stimati si aggirano a circa 354 milioni di euro.

AO