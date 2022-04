Ucraina. Casellati ha ricevuto delegazione Congresso USA

(DIRE) Roma, 22 Apr. – Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto una delegazione del Congresso USA guidata dal senatore Chris Coons. “Questa vostra presenza a Roma, in un momento così difficile per l’Europa e per il mondo libero, è un segno dell’amicizia profonda che unisce da sempre il popolo americano e il popolo italiano”, ha dichiarato Casellati.

Al centro dell’incontro, le molteplici dimensioni della crisi ucraina: l’evoluzione della situazione sul campo; l’emergenza umanitaria dei rifugiati e le violazioni dei diritti umani contro la popolazione civile; l’autonomia energetica dell’Europa dal gas russo; l’efficacia e il costo delle sanzioni; le minacce alla sicurezza alimentare globale. “Anche se i margini per un negoziato credibile sembrano assai limitati- ha dichiarato il Presidente del Senato- è indispensabile che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per giungere a un cessate il fuoco e alla pace attraverso la definizione diplomatica del conflitto”. (Com/Tar/ Dire) 19:08 22-04-22