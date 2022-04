Vaccino. Puglia, somministrato il 96,7% delle dosi consegnate

(DIRE) Bari, 22 Apr. – Sono complessivamente 9.359.944 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Puglia dall’inizio della campagna vaccinale a oggi. Si tratta del 96,7% delle 9.679.305 dosi consegnate dalla struttura commissariale. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salute. L’88,18% degli over 80 ha ricevuto la dose di richiamo come il 91,45% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. L’89,7% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la terza come l’81,16% degli under 60. Ha ricevuto la dose booster il 73,39% di chi ha un’età compresa tra i 40 e i 49 anni come il 64,84% degli under 39.

Il 63,65% di chi ha tra 20 e 29 anni ha ricevuto anche la terza dose come il 49,05% di chi ha tra 12 e 19 anni. Il 50,82% degli under 12 è stato vaccinato con prima dose (media italiana 37,79%) mentre il 48,63% ha completato il ciclo vaccinale (media nazionale 34,2%). Sono complessivamente 445.786i pugliesi guariti dalla infezione da coronavirus negli ultimi sei mesi. Di questi, 45.775 hanno meno di 12 anni. Sono stabili rispettivamente al 7 e al 21% invece i tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti ordinari covid della regione. (Adp/Dire) 18:01 22-04-22