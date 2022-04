Giustizia. Lia Sava si è insediata alla Procura Generale di Palermo

(DIRE) Palermo, 23 Apr. – Cerimonia di insediamento oggi, al palazzo di giustizia di Palermo, per la nuova procuratrice Generale Lia Sava. Tra i presenti anche il Sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando: “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro a Sava – ha affermato.

La sua grande esperienza, maturata in anni di inchieste delicatissime mirate a scoprire i rapporti perversi tra potere mafioso e politico, rappresenta un nuovo importante stimolo per continuare a cercare, fino in fondo, la verità sulle stragi che hanno segnato la storia della Sicilia e dell’intero Paese”.

Sava, infatti, ha ricoperto lo stesso ruolo a Caltanissetta, dove si è occupata anche dei processi per le stragi di mafia del 1992 che a Palermo costarono la vita ai magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte. (Sac/ Dire) 15:12 23-04-22