Savona. Squadra Mobile, trova 2 armi clandestine, arrestato 67enne

Sequestrate due pistole e sostanza stupefacente

Nell’ambito della costante attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e, più in generale, di quelli rientranti nel cosiddetto crimine diffuso, nel primo pomeriggio del 21 Aprile u.s., nel quartiere popolare Fontanassa, i poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato uno specifico servizio al termine del quale ha tratto in arresto un sessantasettenne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti di cui è stato trovato in possesso e di detenzione illegale di due armi clandestine.

Nei confronti del predetto era in corso un’attività di osservazione che ha consentito di rinvenire, all’interno della sua abitazione di circa 60 gr. di cocaina, 15 gr. di eroina e hashish, materiale da confezionamento, bilancino e sostanza da taglio destinate allo spaccio sulla piazza locale; sono state inoltre rinvenute, occultate in una buca scavata nel terreno di un giardinetto pubblico adiacente alla sua abitazione – ben incartate con cellophane trasparente, sacchetto di plastica del tipo da freezer, carta stagnola, nastro adesivo da pacchi ed un calzino di cotone colorato – due pistole semiautomatiche cal. 7,65, verosimilmente fabbricate negli anni ’40, di cui una con la matricola completamente abrasa e priva di caricatore, mentre la seconda completa di caricatore contenente 6 cartucce, con la matricola abrasa sul fusto e sul carrello, ma ancora presente all’interno della canna; circostanza che ha permesso di risalire al legittimo proprietario al quale l’arma risultava essere stata sottratta, alcuni giorni prima, da ignoti.

L’uomo, quindi, è stato tratto in arresto nella flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti di cui è stato trovato in possesso e di detenzione illegale delle due pistole rinvenute; inoltre, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione della pistola risultata provento di furto in abitazione.