Dispersa una barca con 30 persone a bordo. Si teme sia colata a picco a largo di Hokkaido in Giappone

Un battello di turisti con 30 persone a bordo si teme sia affondato a largo di Hokkaido, l’isola settentrionale del Giappone. Lo fanno sapere le autorità giapponesi che hanno lanciato i soccorsi. Secondo la tv NHK, il comandante del battello Kazu 1 ha lanciato l’allarme, dicendo che stava affondando, al largo della penisola di Shiretoko, un sito naturale protetto dall’UNESCO.

A momento non è stato trovato né si sa cosa sia accaduto alle persone a bordo. Gli elicotteri di soccorso, che sono arrivati sul posto circa 4 ore dopo la perdita di contatto, stanno pattugliando le acque alla ricerca di sopravvissuti.

Una guardia costiera locale ha confermato alla stampa che i soccorritori “hanno creato una task force per occuparsi dell’incidente” nel tentativo di recuperare i dispersi, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. Al momento, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nella penisola di Shiretoko, l’estremità nel nord-est dell’isola di Hokkaido, di notte le temperature scendono fino a zero gradi.

c.s. – Giovanni D’Agata