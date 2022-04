Francia. Draghi: la vittoria di Macron è una splendida notizia per tutta l’Europa

(DIRE) Roma, 24 Aprile – “La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina.

Al Presidente Emmanuel Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei”. Così in una nota il presidente del Consiglio Mario Draghi. (Com/Sor/ Dire) 20:46 24-04-22