Italia-Israele. Giorgietti incontra ministra Barbivai, road map per sviluppo comune

(DIRE) Roma, 24 Apr. – Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi a Gerusalemme la ministra dell’economia Orna Barbivai. Nel lungo e cordiale colloquio i due ministri hanno concordato sull’opportunità di accrescere gli spazi di collaborazione tra Italia e Israele nei campi, tra gli altri, della ricerca di fonti alternative dell’energia, della ricerca e innovazione tecnologica applicata all’industria, della sanità a cominciare dai vaccini, della difesa.

Barbivai e Giorgetti si soni dati appuntamento nelle prossime settimane per definire una strategia comune di sviluppo e crescita nei rispettivi campi di competenza per portare avanti una road map puntuale e necessaria per il futuro dei due paesi. (Com/Sor/ Dire) 18:12 24-04-22