Leopardo attacca un poliziotto provocando il panico nella città iraniana di Mazandaran

Il felino ha attaccato un poliziotto domenica mattina e ha causato il panico tra i residenti di una città nel nord dell’Iran prima di essere catturato, secondo quanto riferito dai media locali

L’animale “ha aggredito e ferito un poliziotto prima di fuggire verso un giardino” nella località di Ghaemshahr, ha detto all’agenzia ufficiale di Irna, Kamyar Valipur, il portavoce per la protezione ambientale della provincia di Mazandaran. “Lo stato di salute del poliziotto non desta preoccupazione”, ha aggiunto. Poco dopo, in preda al panico, l’animale salta a terra e fugge.

I residenti, terrorizzati, corrono in tutte le direzioni urlando, secondo le immagini. Il leopardo è stato catturato e trasportato nell’area protetta di Semeskandeh, nella stessa regione, ha detto Irna. Secondo Valipour, il dipartimento dell’ambiente della provincia sta indagando se l’animale sia entrato in città da aree boschive o vivesse illegalmente con la gente del posto.

Molti animali selvatici, tra cui lupi e volpi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati visti nelle aree urbane dell’Iran nelle ultime settimane, secondo Hamchahri, il quotidiano del municipio. Il quotidiano riporta in particolare la presenza di un orso nella città di Marvdasht (Sud) e un attacco di lupo a due donne anziane a Khalkhal (nord-ovest).

Di seguito il link del video che circola sui social che mostra un leopardo in piedi sul davanzale di un’insegna di una banca: https://www.itemfix.com/v?t=9gm9vq&jd=1

c.s. – Giovanni D’Agata