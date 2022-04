Atletica. 100 Ostacoli, a Moena Elena Carraro scende a 13.19

(DIRE) Roma, 25 Apr. – Grande partecipazione in pista nei classici meeting del 25 Aprile. A Modena, nel 43esimo Trofeo Liberazione, sui 100 ostacoli in evidenza la 21enne bresciana Elena Carraro che scende a 13.19 (vento +1.4) e abbatte il record personale di due decimi esatti.

Con questo risultato diventa la terza under 23 italiana di sempre anche all’aperto, dopo che quest’inverno la portacolori dell’Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco era già riuscita a salire così in alto nelle liste alltime di categoria vincendo il titolo promesse dei 60hs indoor in 8.25.

Alle sue spalle si migliora con 13.40 anche l’azzurra Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), specialista dei 400hs. Tra gli uomini nei 110 ostacoli bel progresso di Dario Dester (Carabinieri): il 21enne decatleta corre in 14.11 (+1.5) per demolire il proprio limite che era finora di 14.33. (Res/ Dire) 16:03 25-04-22