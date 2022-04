Centrodestra. Musumeci: grazie Meloni, solo uniti superiamo Sinistra

(DIRE) Palermo, 25 Aprile – “Ringrazio Giorgia Meloni per le parole di stima ribadite oggi nella sua intervista al Quotidiano Libero. L’unità del Centrodestra è la nostra forza, solo uniti possiamo vincere la sinistra: in Sicilia come in tutto il resto d’Italia”. Lo scrive il governatore siciliano Nello Musumeci sulla sua pagina Facebook ringraziando la presidente di FdI che oggi è tornata a ribadire il suo sostegno alla ricandidatura del presidente della Regione Siciliana per le elezioni d’autunno nell’Isola. (Sac/ Dire) 20:36 25-04-22