Gizzeria. Si concludono il Hang Loose Wing Contest e Foil Expo Village

Ha chiuso i battenti l’evento Hang Loose Wing Contest e Foil Expo Village nella splendida cornice dell’Hang Loose Beach di Località Pesci e Anguille, a Gizzeria. Quattro giorni di sport, divertimento e adrenalina che hanno visto sfidarsi i migliori specialisti del Wing Foil, la giovane disciplina – mix vincente tra kite e windsurf – entrata da poco tra le discipline veliche riconosciute dalla Federazione Internazionale della Vela (World Sailing).

Il nuovo board sport ha riscosso grande successo nelle acque di Gizzeria che ha regalato agli atleti un clima mite e il consueto vento termico che caratterizza questa location. Il primo step della stagione estiva 2022 è organizzato dal presidente del Circolo Velico Hang Loose Beach Luca Valentini e dal suo staff, da CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia) con il supporto di FIV (Federazione Italiana Vela).

L’evento Hang Loose Wing Contest e Foil Expo Village ha presentato una formula innovativa, con un village all’interno del quale le maggiori aziende del settore dei board water sports espongono – in anteprima – le novità sul mercato che sta iniziando la sua stagione. Nelle prime due giornate si è svolto l’Hang Loose Wingfoil Trophy – la seconda tappa del campionato italiano di Wingfoil -, mentre domenica e lunedì i riders si sono sfidati nel Trophy Marathon, in prove di Long Distance e di Slalom alla portata di tutti.

La classifica primi tre qualificati dell’Hang Loose Wingfoil Trophy:

Cappuzzo Francesco; Dell’Omo Yaris: Migliorini Paolo;

Classifica del Trophy Marathon: 1. Migliorini; Paolo 2. Barbera Alessio; 3. Ariemma Carlo;

Un evento all’insegna dello sport, intrattenimento e turismo per una Calabria che non ti aspetti, tra mare, ospitalità e buon cibo. Da domani parte il countdown per i Campionati Mondiali – Kite Foil World Series 2022 – che avranno luogo tra il 20 e il 24 Luglio 2022, in questo angolo di Calabria straordinaria chiamato Hang Loose Beach.

Ufficio Stampa Hang Loose Beach