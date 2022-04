Lotta Stile Libero. Argento al Torneo Interregionale per Manuel Antonino Condò negli 86 KG a Catania

Organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della Fjlkam, sotto la sapiente guida de suo Vice Presidente Prof. Franco Sorbello, Domenica 24 Aprile si è svolto il Torneo Interregionale’’ Memorial ‘’Raffaele Barresi’’ di Lotta stile libero M/F e Greco-Romana, riservata alle classi Esordienti, Cadetti, Juniores ed Seniores, 72 atleti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria si sono contesi un titolo presso il’’ Pala Arcidiacono’’ di Catania della società ospitante ASD Lotta club Jonio Catania.

Su due tappeti, si sono affrontati gli atleti/e delle più gloriose Società sportive Siciliane e Calabresi, tra cui la S.G.S Fortitudo 1903. R.C. del Presidente Prof. Riccardo Partinico, che ha partecipato con l’atleta Manuel Antonino Condò negli 86 kg. Manuel Antonino Condò, era fuori dal panorama agonistico dal 2018, avendo subito un serio infortunio e dopo due anni di stop a causa della pandemia, l’ultima gara risale la conquista della medaglia di argento agli Juniores 2018.

A questo appuntamento il lottatore Reggino non voleva mancare, fortemente motivato ad entrare nuovamente in scena,non al meglio ancora della sua prestazione, ha gareggiato negli 86 Kg di peso , per cm 1,80 di altezza, si è cimentato per le sue potenzialità, a dare vita ad interessanti incontri di lotta con avversari di spessore ,il primo incontro con il padrone di casa Musumeci Flavio dell’ ASD Lotta club Jonio (Ct) allenato dall’ex Olimpionico Nino Caltabiano, il mach visto lo spessore dei due lottatori, hanno iniziato a studiarsi, dapprima equilibrato, poi il percorso si è caratterizzato da un paio di colpi tecnici da entrambi, finendo con la vittoria per superiorità tecnica a favore del lottatore Condò, il secondo mach, si trovava a cospetto il già Vice Campione Italiano Cadetti Antonino Milone della Società Club Atletico Sportivo Termini Imerese(PA) atleta forte e tenace, inizia l’incontro dei tre minuti dei sei previsti, si conclude la prima ripresa alla pari, la seconda ripresa Condò in debito di ossigeno , si ripropone il dolore alla spalla che lo accompagna da tempo per non gravare ancora di più l’infortunio, concede l’incontro all’atleta Palermitano, per lui si è dovuto accontentare della medaglia di argento, a seguire all’angolo del tappeto e dare i giusti consigli il papà Maestro Demetrio Condò, che si ritiene soddisfatto per l’esordio di Manuel Antonino, dopo quattro anni lontano dal materessino.

La Manifestazione si è conclusa in un festoso clima di amicizia e cordialità, suggellato dalla consegna delle ambite medaglie ai vincitori.

