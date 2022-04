Energia. Italgas: da biometano possibile 10% consumi gas Italia e 25-30% UE 2030

Reti rappresentano volano strategico transizione energetica

(DIRE) Roma, 26 Apr. – “Un’unica soluzione al caro-energia non esiste. Esistono scelte strategiche che, inserite in un piano organico, possono rendere il nostro Continente meno esposto alle oscillazioni del mercato”. In tema di diversificazione, “è sempre più centrale il ruolo dei gas rinnovabili, sia per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione sia per una sostanziale riduzione delle importazioni.

Basti pensare al biometano che, con il 5% della domanda di gas dell’Unione Europea, rappresenta oggi la fonte di origine rinnovabile più significativa, ma ancora ben lontana dal suo reale potenziale di impiego che in diversi studi viene fissato a oltre il 10% dei consumi in Italia e tra il 25 e il 30% in Europa al 2030″. Così Alberto Dell’Acqua, presidente ITALGAS, leggendo la lettera agli azionisti e agli stakeholder firmata con l’amministratore delegato Paolo Gallo, in apertura dell’Assemblea degli Azionisti in corso a Torino.

“È per questo che le reti del gas rappresentano un volano strategico della transizione energetica, nonché un patrimonio, e parliamo di circa 2 milioni di chilometri di infrastrutture in Europa, 200.000 dei quali in Italia, da valorizzare ulteriormente attraverso la loro completa digitalizzazione”, prosegue Dell’Acqua. (Ran/Dire) 11:13 26-04-22