“Made in Italy: valore Economico, Sociale, Etico. Cucire, Tramare, Ordire, Tessere, Formare…Etica!”, a Firenze l’edizione 2022 della manifestazione di CNA Federmoda

È in programma a Firenze il 28 e 29 Aprile prossimi alla Fortezza da Basso in concomitanza con la Mostra Internazionale dell’Artigianato l’edizione 2022 di “Made in Italy: valore Economico, Sociale, Etico. Cucire, Tramare, Ordire, Tessere, Formare…Etica!”, la manifestazione di CNA Federmoda dedicata ad esplorare la complessità della filiera moda al fine di definire nuove modalità per discutere sui temi del made in Italy.

Il format di CNA Federmoda che prese avvio nel 2014 ad un anno dalla tragedia del Rana Plaza si pose da subito l’obiettivo di stimolare l’attenzione e il confronto sul tema della sostenibilità intesa in una ampia accezione: ambientale, sociale ed economica in quanto il futuro del settore moda del nostro Paese dipenderà fortemente dal saper definire politiche che si basino su questi tre pilastri.

Dopo Roma, Prato, Carpi, Torino, Cesenatico e San Mauro Pascoli la due giorni di studio e discussione di quest’anno si terrà a Firenze, snodandosi come di consueto attraverso due momenti distinti. Giovedì 28 aprile i dirigenti e quadri di CNA Federmoda attraverso il supporto di esperti quali Luca Ferrucci, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Perugia, Antonella Vitiello, Direttrice generale Fondazione ITS MITA, Maria Pilar Lebole, responsabile spazio NOTA dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte per Fondazione CR Firenze, Pauline Gandiol, Responsabile Istituto dei Mestieri d’Eccellenza Italia LVMH, Elena Ianeselli, di Lottozero, Roberto Vannucci, Responsabile Ricerca e Innovazione Multisettoriale CENTROCOT, Gabriele Rorandelli, cofondatore di ZEROW, Michele Zilla, Direttore Generale Cobat Tessile; Marco Tortora, cofondatore e Presidente di FAIR Italy, Giulio Brandimarti, Innovation Manager; Valeria Mangani, fondatrice di Phygital Sustainability Expo; Mariangela Zito e Alessandro Grangiotti di Aliant Legal Grounds approfondiranno le tematiche legate alla formazione, all’economia circolare, all’innovazione e alla tradizione, alla promozione delle imprese sostenibili e alla Società Benefit.

La mattina del 29 aprile si terrà la sessione pubblica della manifestazione suddivisa in due momenti: dalle 9:00 alle 10:30 “Mindful fashion: un confronto con le nuove generazioni per affrontare la sfida della sostenibilità” un talk con Marina Spadafora, Rappresentante italiana di Fashion Revolution, Francesca Rulli, Fondatrice e AD di Process Factory, moderato da Silvia Gambi, giornalista esperta di green fashion e autrice del Blog Solo Moda Sostenibile. A seguire dalle 10:45 alle 13:00 il convegno dal titolo “Parlare artigianale: PMI, Artigianato, Filiere e Sostenibilità, un connubio italiano vincente” che sarà aperto da Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda al quale seguiranno gli interventi di saluto di Giacomo Cioni, Presidente CNA Firenze e Luca Tonini, Presidente CNA Toscana per poi entrare nel vivo dei lavori con la presentazione della ricerca “Il Made in Italy al centro della rivoluzione della moda” da parte di Dario Minutella, Principal di Kearney a cui faranno seguito gli interventi di Luca Ferrucci, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Università degli Studi di Perugia; Stefano Micelli, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Università Cà Foscari Venezia; Paola Migliorini, Vicecapo Unità Circular Economy and Green Growth, DG Environment, Commissione Europea; Leonardo Marras, Assessore alle Attività Produttive, all’Economia, al Credito, al Turismo e Lavoro, Regione Toscana e Marco Landi, Presidente Nazionale CNA Federmoda moderati da Romano Benini, giornalista economico e docente universitario. Le conclusioni dei lavori saranno tenute da Dario Costantini, Presidente Nazionale CNA. Contestualmente, il programma del format di CNA Federmoda prevede un evento espositivo dedicato ad aziende che già adottano pratiche di sostenibilità applicate alle loro produzioni: “Le aziende associate a CNA Federmoda rispondono alla sfida della sostenibilità”, mostra che rimarrà allestita fino al 1mo maggio nell’ambito della Mostra Internazionale dell’Artigianato.