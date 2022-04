Marilena Alescio intervista Guido George Lombardi consulente politico ed aziendale anche di Donald Trump

Marilena Alescio intervista a Guido George Lombardi consulente politico ed aziendale in Florida. Ha lavorato anche con Donald J. Trump e con importanti politici italiani. Sette minuti di conversazione con riferimenti all’esperienza con Trump ed al momento particolare che sta vivendo l’Europa ed il mondo intero a causa della guerra in Ucraina. Infine Guido George Lombardi dà, dietro richiesta della nostra giornalista, qualche consiglio per i giovani che vogliono puntare.

Per il video dell’intervista completa cliccare sui link qui sotto:

Daily Motion: https://www.dailymotion.com/video/x8ac10j

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=GJPWIqIHTrs&t=100s