Sri Lanka. L’Italia stanzia 340mila euro per emergenza sanitaria

(DIRE) Roma, 26 Apr. – La Cooperazione Italiana ha disposto un contributo di emergenza di oltre 340.000 euro a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in risposta al deterioramento delle condizioni economiche nello Sri Lanka, che ha causato una grave crisi sanitaria con carenza di farmaci e beni essenziali. In una nota il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale fa sapere che il finanziamento italiano consentirà all’Organizzazione di acquistare e inviare materiale medico-sanitario e medicinali salvavita richiesti dalle Autorità locali, e necessari per prestare assistenza alle persone più vulnerabili. Con questa iniziativa, conclude la Farnesina, il Governo italiano intende sostenere concretamente la popolazione singalese in questo momento di particolare difficoltà e manifestare tangibilmente la propria vicinanza. (Com/Alf/ Dire) 19:48 26-04-22