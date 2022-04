(DIRE) Roma, 26 Aprile – Nella conferenza che si è appena conclusa alla base militare Ramstein in Germania, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, annunciando che la Germania inviera’ 50 blindati Gepard, rispondendo alla stampa ha ribadito: “German great friend”. E ha sottolineato nel suo intervento:”Putin non si sarebbe mai immaginato che il mondo sarebbe stato con l’Ucraina in modo cosi’ rapido”. (Sim/ Dire) 17:41 26-04-22