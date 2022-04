Ucraina. Lega: Governo non dimentichi distretti che commerciano con Russia

(DIRE) Roma, 26 Apr. – “Grazie all’impegno della Lega, nella formulazione del parere che la commissione Ambiente è stata chiamata a fornire al prossimo decreto-legge necessario a contrastare gli effetti economici della crisi ucraina, impegniamo il governo a individuare e a sostenere con forza quei distretti economici, consolidati partner commerciali della Russia, entrati in difficoltà proprio in conseguenza dell’applicazione delle sanzioni economiche verso Mosca. La Lega è e rimane dalla parte delle aziende, degli imprenditori e delle migliaia di lavoratori del nostro Paese, che non possono pagare colpe di cui non hanno responsabilità e che non possono essere dimenticati”. Così i senatori della Lega Luca Briziarelli, capogruppo, Giuliano Pazzaglini, Paolo Arrigoni, Francesco Bruzzone e Giorgio Maria Bergesio, componenti della commissione Ambiente a Palazzo Madama. (Com/Tar/ Dire) 17:40 26-04-22