08.20 – Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale della giunta birmana a cinque anni di reclusione per corruzione. E’ la sentenza emessa per l’accusa di aver accettato una tangente di 600.000 dollari in contanti e lingotti d’oro. Aung San Suu Kyi, donna simbolo del cambiamento politico e sociale, in Birmania rischia di rimanere in carcere per molto più tempo, in quanto sono molteplici procedimenti penali a carico della ex premier.

