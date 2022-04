Spazio. ASI: ritorno Cristoforetti simbolo visibile eccellenza italiana

(DIRE) Roma, 27 Apr. – “L’Esplorazione dello spazio, sia umana che robotica, rappresenta da sempre una delle punte di diamante del ruolo dell’Italia nelle attività spaziali internazionali. Gli astronauti sono, evidentemente, il simbolo più visibile di questa eccellenza italiana!

Il ritorno di Samantha Cristoforetti quest'anno sulla Stazione Spaziale Internazionale, ottenuto attraverso le nostre negoziazioni con ESA degli scorsi anni, sottolinea anche simbolicamente l'importanza che da tempo il nostro Paese sta ponendo alle attività spaziali. In bocca al lupo e buon lavoro a Samantha per questa sua nuova, straordinaria avventura". Così il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia in occasione del lancio dell'astronauta ESA Samantha Cristoforetti.