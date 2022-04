UE. Tajani: Europarlamento abbia potere di iniziativa legislativa

(DIRE) Bruxelles, 27 Apr. – “È fondamentale dare al Parlamento europeo potere di iniziativa legislativa: siamo l’unico parlamento al mondo che non lo ha”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia ed europarlamentare Antonio Tajani alla vigilia della votazione in Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo della proposta non legislativa sull’attribuzione al Parlamento europeo del diritto di iniziativa legislativa.

“L’obiettivo è avvicinare i cittadini alle istituzioni comunitarie e questo è il nostro dovere: è una battaglia che porteremo avanti e per cui da presidente del Parlamento europeo mi sono battuto molto in passato e per cui continuo a farlo da presidente da questa commissione, ha aggiunto Tajani. “Tutti coloro che insistono su questo argomento sono dalla parte della ragione, cioè dalla parte dei cittadini”. (Pis/Dire) 18:12 27-04-22