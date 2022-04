Casablanca: 80 arresti in un bar, per aver interrotto il digiuno del Ramadan

16:10 – In Marocco a Casablanca, la polizia ha arrestato 80 persone persone, in quanto accusate di aver interrotto il digiuno durante il mese del Ramadan, iniziato Venerdì 1 Aprile. Pratica religiosa che Domenica 1 Maggio giungerà a termine. Su internet ci sono i video in cui la polizia effettua gli arresti, la maggior parte di loro sarebbero solo adolescenti. La pena per chi interrompe il Ramadan, come previsto l’articolo 222, del codice penale, stabilisce sino fino a 6 mesi di carcere. Ultimamente si è aperto il tema relativo al diritto di scelta, una libertà che per troppo tempo è stata negata alla comunità islamica.

