Covid. Stop obbligo mascherine al chiuso altro segnale di normalità

(DIRE) Roma, 28 Apr. – “Dall’1 Maggio stop all’obbligo di mascherine al chiuso. Un ulteriore segnale di ritorno alla normalità per gli italiani e per tante attività come bar e ristoranti, dopo due anni di grandi sacrifici. In via precauzionale, l’uso della mascherina resterà obbligatorio fino al 15 Giugno solo sui trasporti pubblici, a eventi e spettacoli al chiuso e nei luoghi della sanità, comprese le Rsa.

Ma siamo sulla strada giusta per liberarci dal virus, lasciarci alle spalle per sempre le limitazioni e ripartire. Finalmente sorridendo… senza mascherina!”. Così scrive il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook. (Mar/ Dire) 18:47 28-04-22