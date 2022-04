Infrastrutture: Furgiuele (Lega), “Da viceministro Morelli rassicurazioni su programmi investimento SS106”  

Roma, 28 Apr. – “Dall’incontro avuto a Roma con il viceministro Morelli ho ricevuto garanzie sull’inserimento della SS106 Jonica nella programmazione infrastrutturale del Governo. Dopo anni d’attesa si comincerà a finanziare, progettare e realizzare tutti gli interventi necessari a modernizzare e rendere più sicura l’arteria. Un’urgenza non più prorogabile, alla luce della riconosciuta valenza strategica che l’itinerario in questione riveste per tutto il Paese”. È quanto dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele. “L’incontro con Morelli è stato anche l’occasione per fare il punto sulle prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale calabrese e sul sistema logistico intermodale che ruota intorno al Porto di Gioia Tauro. Gli importanti investimenti programmati riconoscono alla Calabria un ruolo cruciale nel percorso di avvicinamento del nostro sistema trasportistico agli standard europei e di riduzione del divario Nord-Sud”.