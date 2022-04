Nigeria: salgono i casi e decessi, per il virus della malaria

16:00 – In Nigeria il virus della malaria sembra non dare tregua alla popolazione. Il bollettino ha stabilito un “vero e proprio record” mondiale, registrando il maggior numero di casi e decessi. Il comunicato arriva dal Ministro della Salute della Nigeria, mister Osagie Ehanire.

La Nigeria ha il 27% a livello globale di malati di malaria, e il 27% di decessi per malaria in tutto il mondo, da quanto raccontano i giornali locali. La Nigeria si sta attrezzando per prevenire e ridimensionare questa impennata di contagi, attuando un imponente piano ospedaliero e sociale. Il virus Covid-19, è l’ultimo problema sanitario per il territorio africano, nella sola Nigeria, il virus ha colpito il 98% della popolazione.

AO