Reggio Calabria. Proseguono gli interventi di manutenzione sugli alberi monumentali del Lungomare Falcomatà

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che proseguirà, a cura della Castore SPL, nei giorni dal 2 al 6 maggio 2022, l’attività di potatura degli alberi monumentali sul Lungomare Italo Falcomatà. Nello specifico gli interventi riguarderanno il tratto compreso fra la rampa di Via salita Francesco Jerace e quella di Via salita Francesco Basile. Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità il tratto di strada sarà inibito al transito veicolare e pedonale, nonché alla sosta ambo i lati della carreggiata secondo quanto previsto con ordinanza comunale n.209 del 27/04/2022. Nello specifico il divieto di transito sarà in vigore dalle ORE 6,00 alle ORE 7.30 e dalle ORE 8.45 alle ORE 12.30.

Per evitare l’eccessivo congestionamento del traffico cittadino nelle ore di punta il transito sul Lungomare Falcomatà sarà consentito predisponendo il restringimento della carreggiata nelle finestre temporali 7:30 – 8:45 e 12:30 – 14:00. Durante i periodi di chiusura del tratto stradale indicato gli autoveicoli e motocicli utilizzeranno il percorso alternativo raggiungendo la corsia preferenziale in direzione Nord-Sud del limitrofo Corso Matteotti dalla rampa di Via Giulia fino alla rampa Via Salita Gino Zani tramite la quale potranno riprendere il sottostante Lungomare Falcomatà in direzione sud. I mezzi ATAM ed i mezzi pesanti attraverseranno il lungomare in direzione sud nei periodi di chiusura al traffico percorrendo la corsia preferenziale di Corso Matteotti da Piazza Indipendenza fino alla Villa Comunale. Per evitare l’eccessivo congestionamento del traffico cittadino nelle ore di punta il transito sul Lungomare Falcomatà sarà consentito predisponendo il restringimento della carreggiata nelle finestre temporali 7:30 – 8:45 e 12:30 – 14:00. Durante i periodi di chiusura del tratto stradale indicato gli autoveicoli e motocicli utilizzeranno il percorso alternativo raggiungendo la corsia preferenziale in direzione Nord-Sud del limitrofo Corso Matteotti dalla rampa di Via Giulia fino alla rampa Via Salita Gino Zani tramite la quale potranno riprendere il sottostante Lungomare Falcomatà in direzione sud. I mezzi ATAM ed i mezzi pesanti attraverseranno il lungomare in direzione sud nei periodi di chiusura al traffico percorrendo la corsia preferenziale di Corso Matteotti da Piazza Indipendenza fino alla Villa Comunale.