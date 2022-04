09:45 – Le autorità americane del Mississipi hanno annunciato di aver ritrovato il corpo senza vita dell’uomo sospettato della sparatoria di Mercoledì 27 Aprile. L’uomo, di cui non è chiara la causa del decesso, ha causato la morte di altre quattro persone. Il 32enne si era barricato in un negozio dopo aver ucciso tre persone in albergo, per poi darsi alla fuga su un’auto di cui avrebbe ucciso anche il conducente. (fonte Tgcom 24)