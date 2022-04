Borrell: manca unanimità su embargo gas russo

07.50 – L’Alto rappresentante dell’Unione Europea per la Politica Estera, Josep Borrel, ha affermato che nonostante la disponibilità di tutti gli stati membri per affrancarsi dalla dipendenza del gas russo, al momento non c’è l’unanimità su tale decisione.

Probabilmente in molti vorrebbero una gradualità verso questa condizione d’indipendenza energetica. Sulla decisione di interrompere drasticamente l’acquisto del petrolio e del gas russi non c’è ancora la necessaria unanimità fra gli Stati membri”, questo il commento di Borrell che ha aggiunto anche: “Posso dire che tutti gli Stati membri sono uniti in una risposta solidale. Abbiamo la possibilità di ridistribuire il gas tra noi. I flussi non prevedono soltanto un transito unidirezionale, ma all’interno dell’Ue il gas può circolare da un Paese all’altro”.

Fabrizio Pace