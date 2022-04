Covid. Bollettino: 58.861 i nuovi casi di positività e 133 decessi

(DIRE) Roma, 29 apr. – Sono 58.861 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 69.204) e 133 i decessi (ieri 131) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 16.409.183 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre le vittime totali da febbraio 2020 salgono a 163.377.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 381.239 (ieri 441.526). Il tasso di positività, ieri al 15,7%, oggi scende leggermente al 15,4%. Sul fronte del sistema sanitario i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 371, ovvero 11 in meno rispetto a ieri (382) nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38, otto in meno rispetto a ieri (46). Sono infine 9.942, ovvero 134 in meno rispetto a ieri (10.076), i pazienti ricoverati nei reparti ordinari. (Rac/ Dire) 17:34 29-04-22