(DIRE) Roma, 29 Apr. – “A Natale durante la pandemia siamo stati i primi a tornare in piazza ad Atreju, ora nel bel mezzo di una tempesta vogliamo essere i primi a indicare la rotta. Intendiamo attraversare la burrasca che ha spazzato via le certezze di molti ma non le nostre. Ci faremo trovare pronti con proposte serie e con le persone giuste al posto giusto”. Così Giorgia Meloni durante la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia in corso a Milano. (Sor/Dire) 18:04 29-04-22