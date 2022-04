ISS, russi espongono Stendardo della Vittoria

07.55 – Oleg Artemeyev e Denis Matveyev, cosmonauti della Federazione Russa, durante l’ultima passeggiata spaziale, hanno esposto su un lato della Stazione Orbitante (ISS), una copia dello “Stendardo della Vittoria”. L’effige è stata posta sul lato del modulo di laboratorio multiuso russo Nauka.

Lo “Stendardo della Vittoria” fu esposto a Berlino il 1 maggio 1945 dall’Armata Rossa, dopo la presa della Capitale tedesca a fine Seconda Guerra Mondiale contro i nazisti. Dopo i dubbi e le polemiche avanzati da più parti, per eventuali ripercussioni delle tensioni politiche causate dalla guerra in Ucraina, sulle missioni spaziali internazionali, la società spaziale russa, Roscosmos, ha dichiarato che la collaborazione prosegue al momento senza alcun problema di sorta e non si intende abbandonare il progetto della ISS (International Space Station) .

Fabrizio Pace