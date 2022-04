Reggio Calabria: #stragidimafia 3 Maggio 2022 #40anni alle 11 presso Chiesa di San Paolo alla Rotonda

Il 3 Maggio 1982, Reggio Calabria viveva una delle pagini più tristi e crudeli della propria storia. Un’ esplosione in pieno centro cittadino ha inondato di fumo nero la città disintegrando col corpo la vita di un uomo, Gennaro Musella. A quell’ora, la via Apollo, oggi via Gennaro Musella, pullulava di studenti. Si sfiorò la strage.

la Chiesa di San Paolo alla Rotonda A 40 anni da quella barbarie Don Luigi Ciotti ricorderà Gennaro Musella in una concelebrazione eucaristica Lunedì 2 Maggjo, alle ore 11, presso, alla presenza della famiglia, cittadini e delegazioni di studenti. Per i familiari delle vittime di mafia, testimonianza di Simona Dalla Chiesa il cui papà, il generale Carlo Alberto, venne ucciso esattamente 3 mesi dopo Musella, il 3 Settembre di quello stesso anno nella strage di via Carini s Palermo.

Adriana Musella