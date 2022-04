Reggio Calabria, torna il “Derive festival” per la quinta edizione targata 2022

Partiranno dalla Collina di Pentimele il primo maggio gli eventi di musica divergente e trekking urbano

Quinta edizione per il “Derive festival”, festival di musica divergente e trekking urbano.

Torna anche per il 2022 il calendario di eventi organizzati dall’Associazione culturale laboratori musicali di Reggio Calabria con la direzione artistica di Ettore Castagna e Teresa Mascianà.

Il festival itinerante inizierà il 1° Maggio dalla Collina di Pentimele e si concluderà a dicembre 2022. Saranno ben 8 le tappe da completare. Sette finora sono i comuni che saranno coinvolti e protagonisti negli eventi di trekking, concerti e reading musicali. Si tratta dei comuni di Reggio Calabria, Scilla, Locri, Campo Calabro, Gambarie, Villa S. Giovanni e Bova. Dieci le associazioni sul territorio partner del progetto.

Il festival che non si è mai fermato neanche nei due anni della pandemia da Covid-19 . L’incipit il Primo Maggio: data simbolica per ogni musicista e ripartenza proprio dalla Collina di Pentimele dove il festival è nato, nel 2018, con l’intento di valorizzare le contrade e i beni culturali poco frequentati e sovente in stato di abbandono nel territorio della città metropolitana di Reggio. Parallelamente ai luoghi, l’obiettivo valorizzare quei generi musicali più “di nicchia” ma di grande spessore artistico.

La 5° edizione del Festival coincide con il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, simbolo e patrimonio della Città di Reggio Calabria, per omaggiarli si è deciso di dedicare loro la locandine di questa edizione. Immagini che, in chiave un po’ ironica, ritraggono i Bronzi in preghiera, per la Città, per la pace da tutte le guerre e per tutte le ingiustizie alle quali ogni giorno assistiamo.

Il programma del primo Maggio prevede tre concerti a Spazio Lupardine, sulla Collina di Pentimele e una passeggiata alle sulla Collina fino a raggiungere il piazzale antistante il Fortino di Pentimele.

Line up:

h 12:00 Alex Perdido

h 14:00 Gabriele Laponte

h 15:00 Fabio Macagnino

h 16:00 Vincenzo Tropepe

h 17:00 Passeggiata e tramonto dal piazzale del Fortino

Per il festival, responsabile di produzione Alessio Laganà; Web and Graphic design Director Cinzia Palumbo; segreteria di Produzione Maria Piccolo Winning; responsabile Tecnico Alessio Mauro; tour manager Federico De Paoli e direttore di palco Paolo Albanese.

Comunicato Stampa