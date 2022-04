Ucraina. Mattarella incontra studenti profughi: siete ospiti graditi

(DIRE) Roma, 29 Apr. – “E’ un piacere incontrarvi”. Durante la sua visita all’Istituto Salesiano Bearzi di Udine, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si sofferma a parlare con gruppo di ragazzi ucraini, studenti profughi ospitati in Italia, a cui ha manifestato “vicinanza e solidarietà”.

Il capo dello Stato ha detto: “Benvenuti in Italia, con la speranza che possiate tornare presto in Ucraina. Nel frattempo siete ospiti graditi con tutto il sostegno e l’affetto che possiamo esprimervi. Sono momenti difficili, allarmanti e tristi. Speriamo che il futuro sia sollecitamente migliore di questo. Auguri per voi e per l’Ucraina, con tutta l’amicizia dell’Italia per il vostro Paese”. (Mar/ Dire) 16:06 29-04-22