USA, 14enne accusato di aver violentato ed ucciso la cugina

09:50 – Un ragazzo di appena 14 anni è sospettato di aver prima violentato e poi ucciso nel Wisconsin la cuginetta di 10 anni. In precedenza, il padre del ragazzo era stato condannato per pedopornografia. L’uomo infatti, ha trascorso 3 anni in prigione perché in possesso di una scorta di immagini pornografiche ritraenti ragazzine in età puberale sul suo telefono. Il figlio adesso rischia una condanna all’ergastolo, poiché in accusato di tre capi d’imputazione per la morte della cugina.

Il corpo della bambina è stato scoperto lunedì mattina vicino ad un sentiero nel bosco, dopo che il padre ne denunciò la scomparsa. Secondo l’accusa, il ragazzino avrebbe pianificato di “stuprare e uccidere la vittima fin dall’inizio quando hanno lasciato la casa per seguire il sentiero“. “Ha preso a pugni la vittima allo stomaco, l’ha fatta cadere a terra, l’ha strangolata, l’ha colpita con un bastone, prima di strangolarla fino ad ucciderla, prima di aggredirla sessualmente“. In seguito l’autopsia ha confermato le accuse.