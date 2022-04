Viaggi. Prorogata l’ordinanza covid, misure sino al 31 Maggio

07.15 – Sono state prorogate ieri sino al 31 di Maggio le misure, anti-Convid, sui viaggi da e per l’estero contenute nell’ordinanza del ministro Speranza del 22 Febbraio (già prorogate sino al 29 Marzo). Le motivazioni addotte dal Ministro della Salute riguardano la cautela in quanto: “nonostante la cessazione dello stato d’emergenza persistono esigenze di contrasto al Covid”. I tre criteri per i viaggi già utilizzati per gli ingressi nel nostro Paese: vaccinazione completa, guarigione o test sono quindi ancora indispensabili. Eliminato soltanto dall’uno Maggio il modulo Passenger Locator Form.

FMP