A Amhara, in Etiopia, sono stati uccisi 20 musulmani durante un attacco. Gli aggressori ancora non sono stati identificati e il motivo rimane ancora sconosciuto, la vicenda non è collegata al conflitto della regione del Tigray. L’attacco ha preso avvio durante un funerale, alcuni uomini hanno lanciato un ordigno tra i partecipanti, creando caos e paura. Non finisce qua, hanno cercato di incendiare tre mosche, e nelle strade i negozi sono stati danneggiati.

