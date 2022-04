Licata. Arresto per detenzione di sostanze stupefacenti

Comando Provinciale di Agrigento – Licata (Ag) , 30/04/2022 13:06

I militari della Compagnia di Licata, con il supporto dei Carabinieri Nucleo Cinofili di Palermo hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne.

I militari nell’ambito di una perquisizione presso l’abitazione del giovane, hanno rinvenuto, occultati in camera da letto, 123 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana, tutti suddivisi in dosi, 775,00 euro in banconote di piccolo taglio, nonché materiale per il taglio e confezionamento.

Quanto trovato è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato. L’arrestato è stato tradotto presso la propria dimora agli arresti domiciliari in attesa di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/arresto-per-detenzione-di-sostanze-stupefacenti