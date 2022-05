18.00 – Un sub 45enne è stato ritrovato cadavere sulla spiaggia di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. In base alle prime indagini svolte dai Carabinieri locali, si è ipotizzato che il sub sia stato colpito da un malore mentre era in acqua. Il corpo è stato successivamente trasportato sulla battigia dalle correnti. L’uomo era di Corigliano Calabro come riporta l’ANSA.

